Ä¹ºê¤¬ÌµÇÔ·ÑÂ³¤ÇJ£²»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡ª ¾¾ËÜ¤Î£²ÀïÏ¢È¯¤Ê¤É¤Ç¹ÃÉÜ¤Ë£´¡Ý£°²÷¾¡¡¢15»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ë
¡¡J£²¤Ç£²°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï10·î18Æü¡¢Âè33Àá¤Ç¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££´¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤¿Ä¹ºê¤Ï¡¢10Ê¬¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£º¸¥µ¥¤¥É¤Îß·ÅÄ¿ò¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¡¢¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢»³¸ý·Ö¤¬Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢²£¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿ß·ÅÄ¿ò¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë71Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤Î¹ª¤ß¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¾¾ËÜÅ·Ì´¤¬¡¢º¸Â¤Ç·è¤á¤Æ¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡90¡Ü£³Ê¬¤Ë¤âM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥À¥á²¡¤·¤Î£´ÅÀÌÜ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤ê¡¢15»î¹çÌµÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢»ÃÄê¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
