±ÇÁü¡¦²»¡¦»ëÅÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£¡ÖÉ½¸½¡×¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ëºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È
¼ê·Ú¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤¬»£¤ê¤¿¤¤¡ª
½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÂç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼§ÀÐ¥É¥Ã¥¯¤¬ÊØÍø¤Ê¡¢¾®·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ê¤·¤Ç¡¢¼«Ê¬»ëÅÀ¤Î±ÇÁü¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£
DJI¤ÎºÇ¿·¥«¥á¥éŽ¢DJI Osmo NanoŽ£¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ê¥Î=¾®¤µ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤¿ÊÆGizmodoÊÔ½¸Éô¤â55mm¥µ¥¤¥º¤Ç52g¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼§ÀÐ¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥á¥é¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏÊ¬Î¥¤¬²ÄÇ½¡£¥«¥á¥é¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÊ¬Î¥¤µ¤»¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Î¤ß¤ò¼«¿È¤ËÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¤Î±ÇÁü¤¬´ÊÃ±¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï1/1.3¥¤¥ó¥Á¡£ºÇÂç4K¡Ê120fps¡Ë¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç»ëÌî³Ñ¤Ï143ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ð÷¤¯¤À¤±¤Ç»£±Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»£±Æ»þ´Ö¤ÏºÇÂç200Ê¬¡Ê1080p/24fps¡Ë¡¢4K»£±Æ¤Ï55Ê¬¤«¤é60Ê¬¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¹âÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç80¡ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÊÌÇä¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥à¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£
·Ú¤¹¤®¤ë¡£Ä¶¾®·¿¥«¥á¥éŽ¢DJI Osmo NanoŽ£¤¬³È¤²¤ë»£±Æ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó
¼ª¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é
Ž¢MusicCamŽ£¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¹üÅÁÆ³¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡£¤Î¸å¤í¤«¤éÎ¾¼ª¤Ë³Ý¤±¤Æ¡¢±¦Â¦¤Î¥«¥á¥é¤ò²£¤ËÅÝ¤·¤Æ¥¿¥Ã¥×¤ò¤¹¤ì¤Ð»£±Æ³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥³¥¤¥Á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤¬¤é½ÅÎÌ¤Ï50g¤È·ÚÎÌ»ÅÍÍ¡£¤³¤ì¤Ê¤éÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢½Å¤µ¤äÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20mËÉ¿å¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿åÃæ»£±Æ¤À¤Ã¤Æ¼ê¤Ö¤é¤Ç¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï6¼´ËÉ¿¶¥ì¥ó¥º¤Ç¥¬¥¿¥¬¥¿¤È¤·¤¿±ÇÁü¤òÊäÀµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤âÍ¥½¨¡£¸å¤«¤é±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¸«¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ°²è»£±Æ°Ê³°¤Îµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÅ»ß²è»£±Æ¤ä²»À¼Ï¿²»¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»ÅÍÍ¤ä¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥£¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤äÅ·µ¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âAI¤Ë¼ÁÌä²ÄÇ½¡£100°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
MusicCam¤Ï¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½Ð»ñ¶â¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÜºÃ¤ä±ä´ü¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·½Ð»ñ¤¹¤ëºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î»ëÅÀ¤Ç»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼ª¤Ë³Ý¤±¤ë¤À¤±¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ëMusicCam
GoPro¤«¤é½Ð¤¿ºÇ¿·¤Î¥«¥á¥é
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢GoPro¤Î¥«¥á¥é¡ÖMAX2¡×¤ÈŽ¢LIT HEROŽ£¡£
¡ÖMAX2¡×¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢GoPro¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Ãæ¤Ç¤âµ¡Ç½¤â²è¼Á¤â¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢8KÆ°²è¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë360ÅÙ¥«¥á¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
360ÅÙ¥«¥á¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢MAX2¤Ï°ìÈÌÁØ¤Ë¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê1Âæ¡£´ÊÃ±¤Ë¥ì¥ó¥º¸ò´¹¤â¤Ç¤¤ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£
¿§Ì£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¸þ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿8K¤Ç¤Î¿§Ä´¤Ï10²¯¿§Ä¶¤È¤¤¤¦Â¿ºÌ¤µ¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Ç³Ú¤·¤à°ìÈÌÁØ¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤POV¥â¡¼¥É¤ä¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ž¢LIT HEROŽ£¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¤Î¼ê·Ú¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡£4K¡Ê60fps¡Ë¤Ç¤ÎÆ°²è»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£LED¥é¥¤¥È¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¤¤¤Ä¤Ç¤â»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤¬³Ú¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¸À¤¨¤ëGoPro¡£ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢Âç³èÌö´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
GoPro¡¢8K360ÅÙ¥«¥á¥éŽ¢Max2Ž£¤È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÃåÃ¦¼°·ÚÎÌ¥«¥á¥éŽ¢LIT HEROŽ£È¯É½¡£Í½Ìó¼õÉÕÃæ