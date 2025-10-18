ÆüËÜ¤ÎGDP¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤È±Ñ¹ñ¤ËÈ´¤«¤ìÀ¤³¦6°Ì¤È¤ÎÍ½Â¬¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯10·î16Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¾ÌÜ¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤¬¸½ºß¤ÎÀ¤³¦4°Ì¤«¤é30Ç¯¤Ë¤Ï6°Ì¤Ë¸åÂà¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤Ï5Ãû1198²¯¥É¥ë¡ÊÌó768Ãû±ß¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢±Ñ¹ñ¤Ë¼¡¤°6°Ì¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÆüËÜ¤Ï22Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼¡¤°À¤³¦3°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ4°Ì¤ËÅ¾Íî¡£26Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ5°Ì¡¢30Ç¯¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤âÈ´¤«¤ì¤Æ6°Ì¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
IMF¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤Ï14²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¸ý¤È²¢À¹¤Ê¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¹âÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£26Ç¯°Ê¹ß¤â¼Â¼Á·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨Ç¯6¡óÂæ¤ò°Ý»ý¤·¡¢29Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤òÈ´¤¤¤Æ3°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ñ¹ñ¤Ï¿Í¸ýÌó6900Ëü¿Í¤ÈÆüËÜ¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤À¤¬¡¢°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å¤â¿Í¸ýÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢26Ç¯°Ê¹ß¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤ÏÇ¯1¡¥3¡Á1¡¥5¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¡ÊÇ¯0¡¥5¡Á0¡¥6¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÌ¾ÌÜGDP¤Ï¥É¥ë´¹»»¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ë¡×¤È¤·¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î±ß°Â¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥ë´¹»»GDP¤ÏÌó30¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£ËÇ°×ÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÎÏ¤âÁêÂÐÅª¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¡×¡Ö±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤¬ËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¡×¡Ö¹âÎð²½¤È½ÐÀ¸Î¨Äã²¼¤¬¸¶°ø¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢Æâ¼û¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤è¤ê´Ú¹ñ¤Î¿Í¸ý¹½Â¤¤È·ÐºÑ¹½Â¤¤ÎÊý¤¬¿¼¹ï¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ·ÐºÑ¹½Â¤¤ò²þ³×¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÆüËÜ¤â´Ú¹ñ¤â¡¢¹ñ¤ÎÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤ê¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°ÜÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Èõ¸ý¡Ë