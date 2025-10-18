¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡ÛÇµÌÚºä46Çßß·ÈþÇÈ¡¢°µÅÝÅª¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ëÀþ¤¯¤®ÉÕ¤±¡¡¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Çµ±¤¯ÈþµÓÈäÏª
¡¡ÇµÌÚºä46¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥ß¥Ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿Çßß·ÈþÇÈ
¡¡Çßß·¤Ï¡Ø2nd SHOW¡Ù¤Î¡Örienda¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥ß¥Ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþµÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤Âç¿Í¤Î½÷À¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
