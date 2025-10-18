女優の夏帆（34）が17日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外な素顔が暴露される場面があった。

MCの笑福亭鶴瓶は夏帆の友人で、写真家の石田真澄氏を取材。鶴瓶が「この人、いい人や」と話すと、夏帆も「本当に素敵な人なんです。年齢は7個下かな？ だいぶ年下なんですけど」と話した。

夏帆の写真集「おとととい」の撮影を依頼したといい、「ぜひ真澄ちゃんに撮ってもらいたいなと思って。初めて写真を撮ってもらった時に、真澄ちゃんの写真を撮るたたずまいが好きだったんですよね。絶対真澄ちゃんがいいなって思って。写真集を作ったんですけど、真澄ちゃんと一緒に旅行しながら」と話した。

その後も交流は続いているといい、「この前、真澄ちゃんと一緒に、2人で行ったんですよ、スウェーデンとデンマークに」と夏帆。「真澄ちゃんに写真撮ってもらいながら、旅行もして」とした。

鶴瓶は石田氏からの情報として「勝手に自転車借りて行っちゃう」「めちゃめちゃ食べる」「食べるのも早い」などと夏帆の素顔を暴露。夏帆も「凄いせっかちなのかも」と苦笑した。

さらに、鶴瓶は石田氏から「もう慣れたけど、メールの返信が返ってこない」とのクレームがあったことも明かし、「なんて返せへんの？」。夏帆は「そうなんです。ごめんなさい、本当にごめんなさい」と謝罪しつつ「なんでなんですかね。自分でも分からないんです。見て、例えば仕事中とかで、“後で返そう”と思って、そのままになっちゃうとか。全くいつも取れないわけじゃないんです。ある一定期間、たぶん作品入っている時とか、滞っちゃう時があって。で、“あ、ごめん”って」と苦笑いを浮かべた。