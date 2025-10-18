½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡×YouTubeÆ°²è¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷Í¥¡¡¡Ö¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ª²½¤±¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê37¡Ë¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤Ë¡Ö¿§µ¤¤¬À¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¡¢ºÇ½é¤¬20Ç¯Á°¡£¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡×¤È²óÁÛ¡£¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¡Ö¡Ê»Ò¶¡¤Ï¡Ë¹â¹»À¸¤ÈÃæ³ØÀ¸¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¨¡Á¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ï³¤ì¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Î¥Þ¥Þ¡©»²´ÑÆü¤Ï¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´Á³¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÄ¹Ã«Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç³¹Ãæ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤È¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ª²½¤±¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¥¨¥Ã¥Á¤½¤¦¤È½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÄ¹Ã«Àî¤âÊÖÅú¤Ëº¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È½ÅÀ¹¤¬¡Ö»ä¡¢YouTube¸«¤¿¤¯¤Æ¤â¿§µ¤¤¬À¨¤¹¤®¤Æ³«¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¡£²óÅú¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡È½÷¤Î¿§µ¤¡á¥Ò¡¼¥ë¤Î¹â¤µ¡É¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ì±¤À¤«¤é¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼Ì±¤Î°ìÈÖ¤ÎÅ·Å¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤ç¤¦¤âÇØÃæ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤ì¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¤È½ÅÀ¹¤¬¤Õ¤ë¤È¡¢Ä¹Ã«Àî¤ÏÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö·»¤µ¤ó¡¢¸À¤¦¤¿¤²¤Ê¤Ï¤ì¡×¤È¤Õ¤é¤ì¤¿´Ö´²Ê¿¤¬¡Ö·ì¡¢µÛ¤¦¤¿¤í¤«¡Á¡×¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤Ç¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£