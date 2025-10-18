¡Ú£×£×£Å¡Û½÷»ÒUS²¦¼Ô¥¸¥å¥ê¥¢ ¸µÁêËÀ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì·âÇË¡ª¡¡ÆüËÜ½é³®Àû¤Ç£²ÆüÏ¢Â³²¦ºÂËÉ±Ò
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎÆüËÜÂç²ñ¡Ö£×£×£Å¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î£²ÆüÌÜ¤¬£±£¸Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÇàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤¬£²ÆüÏ¢Â³¤ÇÆ±²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±²¦ºÂÀï¤Ç¸µÌÁÍ§¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ù¥ì¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î¤Ë£×£×£Å¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÂè£³¥Ö¥é¥ó¥É¡¦£Î£Ø£Ô¤Ç¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤«¤é£Î£Ø£Ô½÷»Ò²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Ï¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡õ¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Ù¤¯ÅÅ·â¶¦Æ®¤ò¤·¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¡££µ·î¤Ë¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ë¡¢¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤Ï¥í¥¦¤Î¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÅÅ·â¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥ê¥¢¤³¤ÎÆü¡¢£¶·î¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò£Õ£Ó²¦ºÂ¤ò¤«¤±¡¢ÌÁÍ§¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£ÃæÈ×¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¤Ø¤Î½¸Ãæ¹¶·â¤ÇÌåÀä¤·¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ÇÎ®¤ì¤òÃ¥¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Æ¬ÆÍ¤¤òÏ¢ÂÇ¡£¤³¤³¤ÇÀãÊø¼°¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òßÚÎö¤µ¤»¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥é¥¤¥È¥Ü¥à¤òÊü¤Ã¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÆüÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢¥é¥¤¥é¡¦¥ô¥¡¥ë¥¥å¥ê¥¢¤ò£³£×£Á£Ù²¦ºÂÀï¤Ç·Þ¤¨·â¤Á¡¢²¦¼Ô¤¬¥Ù¥¤¥ê¡¼¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¡£ÆüËÜ³®Àû¤Ç£²ÆüÏ¢Â³²¦ºÂËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¶Ó¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£