¤á¤Á¤ã¥¯¥Ã¥µ¡Á¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ª¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤ë¤ä¤ó¢«¡Ö¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤È¶ä°É¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¦¤ï¤¢¡ª¡¡¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¥¯¥Ã¥µ¡Á¡×
¡¡¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ËÍè¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¤¯¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤¦¤ï¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Á¡£
¡¡³§¤µ¤ó¤â¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤¦⚪︎¤³¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤òÊü¤Ä¶ä°É¤Î¼Â¤¬¤¢¤¿¤ê°ìÌÌ¤ËÍî¤Á¤Æ¤ë¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤ê¤Ç¤¯¤µ¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤Ã¤¤Ê1ËÜ¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÌÚ¤Î²¼¤Ë¡¢²¿Àé¸Ä¡¢¤¤¤ä²¿Ëü¸Ä¤È¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤®¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î¶ä°É¤Î¼Â¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤¬¸À¤¦¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¤âÁÝ½ü¤·¤¿¤È¤³¤ä¤Ç¡×¤È¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤Õ¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶ä°É¤Î¼Â¤Ï¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¡£
¡¡¿¢Êª¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í´Ö¤ò´Þ¤àÆ°Êª¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥¯¥Ã¥µ¡Á¡Ù¤È·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ê¤ó¤ä¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¼Â¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÍï»À¡Ê¤é¤¯¤µ¤ó¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥Ê¥ó¥È»À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¯¤µ¤¤¤â¤óÆ±»Î¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¤Æ¤ë¤â¤ó¤ä¤«¤é¡¢¡Ö¤¯¤µ¤¤¤â¤ó¡Ü¤¯¤µ¤¤¤â¤ó¡ß2¡á¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¯¤µ¤¤¤â¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¿Í´Ö¤äÆ°Êª¤¬·ù¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î¼Â¤ä¼ï¤ò¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎËÉ±Òºö¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Í´Ö¤Ï¶ä°É¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¯¤µ¤µ¤ò¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤â¤Þ¤¿¡¢¶ä°É¤ÎËÉ±Òºö¤¬Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¶ä°É¤Î¼Â¤òÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤ë¤È¡¢¼Â¤ÎÃæ¤ÎÀ®Ê¬¡¦¥Ó¥í¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤«¤Ö¤ì¤Æ¡È¥®¥ó¥Ê¥óÀÜ¿¨ÀÈéÉæ±ê¡É¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥´¥à¼êÂÞ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢¤«¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¶ä°É¤Î¼Â¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¤«¤é¼ï¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¹Å¤¤¹Å¤¤³Ì¤Ä¤¤Î¼Â¤òßÖ¤Ã¤Æ³ä¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¶ä°É¤ÎËÉ±Òºö¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ä°É¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¤é¡¢¼Â¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆÇÁÇ¡¦¥á¥È¥¥·¥Ô¥ê¥É¥¥·¥ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæÆÇ¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¿Í´Ö¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¶ä°É¤ò¿©¤Ù¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!? ¡¡¡Ä¡Ä¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢±ÉÍÜËÉÙ¤Ê¤ó¤ä¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ï¤¿¤¯¤·¿Í´Ö¤Ï¶ä°É¤ÎËÉ±Òºö¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¯¤µ¤µ¤äÆÇÀ¤Ë¶¯¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¥Ð¥ê¥Ð¥ê¿©¤Ù¤ëÆ°Êª¤â¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø¥Ð¥º¤í¤¥¡ª¡Ù2025Ç¯10·î18ÆüÊüÁ÷²ó¤è¤ê
¡Ê¡Ø¥Ð¥º¤í¤¥¡ª¡Ù¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤ï¤¤¿¤«¤·¡Ë