¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢4Ï¢¾¡¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤È°Û¼¡¸µ¤ÎÂç³èÌö¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ë¡£µÏ¿¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÆµ¼Ô¤Ï¡¢²¾¤Ë3ËÜÌÜ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÌë¤È¸À¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÀèÆ¬¤òÊâ¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Çº¸ÏÓ¥¥ó¥¿¥Ê¤ËÂÐ¤·¡¢6µåÌÜ¤Î¥¹¥é¡¼¥Ö¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187.5¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥446¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó136¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÇúÂ®ÃÆ¤¬±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»°ÎÝ¤ò²ó¤êÀ¸´Ô¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡¢¤³¤ÎÆü3ÅÙÌÜ¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï±¦ÏÓ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È3-1¤«¤é¤ÎÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£ÂçÃ«¤â¥Õ¥§¥ó¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò³Î¿®¤·¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤êÅê¤²¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ116.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó188.1¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥469¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó142.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¹ë²÷ÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê2È¯¤¬¡¢¤Þ¤¿»Ë¾å½é¤ÎµÏ¿¤òÀ¸¤ó¤À¡£MLB¸ø¼°¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÂçÃ«¤¬¡ÖÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿½é¤ÎÅê¼ê¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë2ËÜÌÜ¤Ç¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë·×Â¬²¼¡Ê2015¡Á¡Ë¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ë2ËÜ¤Î»þÂ®116¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.6¥¥í¡Ë°Ê¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿½é¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢7²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü3ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£Åê¤²¤Æ¤â10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤È¡¢Îò»ËÅª¤ÊÆóÅáÎ®·à¾ì¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
