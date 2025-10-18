¡Ö°ìµ¤¤Ëº£¤Ã¤Ý¡×¡Ö½©Åß¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡ÚGU¡ÛÅ¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Ãå¤ë¡ª¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç¡×
ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¡×¡£¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Ç¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£½©Åß¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¡¢°ìµ¤¤Ë½Ü´é¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤Î¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÌ¥Î»¡ª ¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¨¤ë¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä ¡Ü EC¡×¡ÒBROWN¡Ó\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤êÀü¤±¤ë¤Î¤Ë¥¹¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¡£½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹¤Ç¡¢µÓÄ¹¸«¤¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤ì¤¤¤á¤Ë¡¢¥í¥´¥È¥Ã¥×¥¹¤ä¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡£¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡ª ¹¤È´¤±¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç
¡ÖÆ±·Ï¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç¤Ï¤³¤Î½©Åß¤ÎÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥»ー¥¿ー¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£¥Ý¥³¥Ý¥³¤È¤·¤¿É½ÌÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥±ー¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤¬¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡È¤Î¤Ã¤Ú¤ê´¶¡É¤òÊ§¿¡¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥ª¥ÑÊÁ¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¥Ô¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤«¤»¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³Ú¤Á¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¼çÌòµé¥¹¥«ー¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥«¥Ã¥È¥½ー¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥ÈQ¡×¡ÒDARK BROWN¡Ó\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤¬¥ê¥å¥¯¥¹¤Ê¥àー¥É¤ò±é½Ð¡£½Ä¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¾ú¤·½Ð¤»¤½¤¦¤Ê¥¹¥«ー¥È¡£°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥³ー¥Ç¤¬²Ú¤ä¤®¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¡£¥«¥Ã¥È¥½ーÁÇºà & ¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç¡¢³Ú¤ÊÀü¤¿´ÃÏ¤â¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìµ¤¤Ë½Ü´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ªー¥ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç
¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥ì¥¶ーÄ´¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡£¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â²Ä°¦¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿´Å¿É¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç¤òÄó°Æ¡£¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢¥Àー¥¯¥«¥éー¥³ー¥Ç¤ËÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤â¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
writer¡§mana.i