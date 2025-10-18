¹ß³Ê¤Ç¤â¡Ä»Ä¤ê4»î¹ç¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ç¡×¡¡¿·³ã¢ªÅìµþ¤Ø3500¿Í¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼¨¤·¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×
¿·³ã¤Î¶¶ËÜ·ò¿Í¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¡¢»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï10·î18Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¾¡¤Á¤Ê¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¹ß³Ê¤Ï·èÄêÅª¤Ê¾õ¶·¡£¼¡Àï¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ç¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢DF¶¶ËÜ·ò¿Í¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Æ¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î°ÊÍè¤Î¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Å¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À°ìÀï¡£½øÈ×¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÂÑ¤¨¤¿¤¬¡¢Á°È¾36Ê¬¤Ë¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥µ¡¤ÇÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÎ»¤ÎÅ«¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¶Á¤¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡£¶¶ËÜ¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÌ£Êý¤ò¿®¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Æþ¤ë¤È¤¤ÏÆþ¤ë¤·¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ëº£µ¨¡¢¤¤ç¤¦¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¡ØÆþ¤ì¤í¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¥´¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·³ã¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÌó3500¿Í¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²¡¤·´ó¤»¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤º¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÍè¤ë¡£°ìÈÖ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤âÅìµþ¤Þ¤Ç±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¡¤Æ¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ìÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡¢²£ÉÍFC¤Î·ë²Ì¤Ç¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÂ¾²ñ¾ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾²ñ¾ì¤¬¤É¤¦¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢º£¤³¤³¤Î½ç°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤½¤ì¤ò»à¤Ìµ¤¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë