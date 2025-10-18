¡ÚÆüËÜOP¡Û¶â»Ò¶îÂç¡Ö4ÂÇº¹¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¶¯¤¤23ºÐ¤¬ºÇ½ªÁÈ¤ÇµÕÅ¾ÁÀ¤¦
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯10·î18Æü¡¡ÆÊÌÚ¸©¡¡Æü¸÷CC¡á7238¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡1°Ì¥¿¥¤¤Ç½Ð¤¿¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢4¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Ç¡¼¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò1¤Ä¿¤Ð¤·¤¿¶â»Ò¤Ï¡ÖºòÆü¡¢°ìºòÆü¤È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤¤´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬º£Æü¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï²÷Ä´¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤ÈÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£5ÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6ÈÖ¤Î¥Ü¥®¡¼¤«¤éÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤Îº¹¤òÀ¶¿å¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¡¢¸åÈ¾¤âÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡16ÈÖ¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢Â³¤¯17ÈÖ¤ÇÂè2ÂÇ¤ò1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤ÇÄËº¨¤Î3¥Ñ¥Ã¥È¤òµÊ¤·¡Ö16ÈÖ¡¢18ÈÖ¤È3¥Ñ¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿À®Ä¹³ô¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÌÇË¡¶¯¤¤¡£²áµî2ÅÙ¤ÎÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï3°Ì¤È6°Ì¡£º£Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼2Àï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4ÂÇº¹¤òÄÉ¤¦ºÇ½ªÆü¤Ï¥È¥Ã¥×¤ÎÀ¶¿å¤ÈºÇ½ªÁÈ¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¡£½é¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÁê¼ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¡¢4ÂÇº¹¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£