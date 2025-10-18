¥Õ¥é¥¬¡¼¥ëOG¤¬ºÆ½¸·ë¡¡¡Ö¤¤º¤Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×Éü³è¸ø±é
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿2011Ç¯¡¢¡Ö¤¤º¤Ê¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ½ä¶È¤·¡¢¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¥¹¥Ñ¥ê¥¾¡¼¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡ÊÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¡Ë¤ÎÅö»þ¤Î¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¤¬18Æü¡¢»ÜÀß¤ËºÆ½¸·ë¤·¡¢1Æü¸Â¤ê¤ÎÉü³è¸ø±é¤òÈäÏª¤·¤¿¡£»ÜÀß60¼þÇ¯¤Î´ë²è¡£
¡¡OG¸ø±é¤Ï19Ç¯°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¡£Åö»þ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼²ÃÆ£Í³²ÂÍý¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á15¿Í¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È5·î¤«¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡ÁÆú¤ò¡Á¡×¤Ê¤É11¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥Õ¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÍÜÀ®½ê¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¥«¥ì¥¤¥Ê¥ËÁáÀî¤µ¤ó¤âÅÐÃÅ¤·À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£