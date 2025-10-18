¡È²ÆÆü¡É¤Ç¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¡Ä²£ÉÍ¤Ç½©¤ÎÌ£³Ð¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥°¥ë¥á¡×Âç½¸¹ç¡¡¼¢²ì¤Ç¤Ï¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥éÇî¡×¡È¿ä¤·¡É¤æ¤ë¥¥ã¥é¤È¤Õ¤ì¤¢¤¤
18Æü¤Ï½©±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±«¤äÆÞ¤ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Îµ¤²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ê¤â¤¢¤ê¡¢½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤È¤¤¤¨¤Ð¡È¤ª°ò¡É¡£
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤ÎÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍ¤ª¤¤¤âËüÇî 2025¡×¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊQ.¤Ê¤¼¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡©¡Ë¤ª°ò¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¥Ö¥ê¥å¥ì¤äÂçÊ¡¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÈÃ¸Ï©µí¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ÖÃ¸Ï©µí¤ª¤¤¤â¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²£ÉÍ»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï25.9ÅÙ¤Ç9Æü¤Ö¤ê¤Ë²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¸«¤é¤ì¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¡¢½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¢¥¤¥¹¿©¤Ù¤¿¤¯¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍ¤ª¤¤¤âËüÇî 2025¡×¤Ï¡¢20Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤ÎÃÏ¸µ¡¢¼¢²ì¡¦É§º¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥éÇî2025¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¡¦º´Ìî»Ô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤µ¤Î¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢º´Ìî¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ª¤ï¤ó¤ò¤«¤Ö¤ê¹ø¤Ë¤Ï¤¤¤â¥Õ¥é¥¤¤Î·õ¤òº¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅã¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÉã¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤Ä¤±¤¿²ÈÂ²¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖÀ¹Âç¤Ç¤¹¤Í¡£Á´°÷¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤´¶¤¸¤Ç¡£»ä¤Ï¤Ò¤³¤Ë¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿ä¤·¤Î¤æ¤ë¥¥ã¥é¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¡¦ËÌ¶å½£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢10·î14Æü¤Î¡ÈÅ´Æ»¤ÎÆü¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±¿Å¾»Îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÃêÁª¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ14ÁÈ¤Ç¤¹¡£
JR²ßÊª¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¸¦½¤¤ä·±Îý¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÊª¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿±¿Å¾ÂÎ¸³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¿®¹æµ¡¤Þ¤Ç45km/h°Ê²¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥Ö¥ì¡¼¥¤òÁàºî¤·È¯¼Ö¤«¤éÄä¼Ö¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢Ìµ»ö¥Û¡¼¥à¤Ë»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎ¸³¤·¤¿¾®³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊQ.±¿Å¾¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡©¡Ë¤Ï¤¤¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁö¤é¤»¤ë¤È¤¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤É¡¢»ß¤á¤ë¤Î¤Ï°Æ³°Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸¡ºº¤ä½¤Íý¤ò¹Ô¤¦¸¦½¤¸Ë¤â¸«³Ø¤·¡¢½©¤Î1Æü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£