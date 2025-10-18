19¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿º¢¤Îµ±¤¤Ï¡¡¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ï¡È2¥·¡¼¥º¥óÁ°¡É¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½Æþ¤ê¤¬´í¤¦¤¤
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¼çÌò¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿MF¥Õ¥£¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤«¤Ê¤ê²ø¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢25ºÐ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤è¤ê¤â²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉMF¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦Ãæ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼MF¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤âÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡Öº£µ¨¤Î¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï5»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë·è¤á¤¿¤À¤±¤À¡£Èà¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç19¥´¡¼¥ë8¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¤¿2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î»þ¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡£ÂåÉ½¤Î½øÎó¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤è¤ê¤â¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£ÁªÂò»è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ò¸«¤ì¤Ð¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥´¡¼¥É¥ó¡¢¥¨¥¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤â¤³¤ÎÁè¤¤¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¤Ë¤Ï¥µ¥«¡¢¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡¢¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤â¤¤¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ï2¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ÎÃù¶â¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºòµ¨¤âÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£¤À¤«¤é¤³¤½2¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡×¡Ê¡ØTalkSport¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÁ°ÂÎÀ©¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ç¤ÏNo.1µé¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2026WÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤â´í¤¦¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£