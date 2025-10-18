PSG¤Ç¹µ¤¨¤Î´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¼¥¢¥¸¥¢ºÇÍ¥½¨¹ñºÝÁª¼ê¤Ë¡©¡¡Ê©¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ä¡Ä¡×
16Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¡ØAFC¥¢¥¦¥©¡¼¥º2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎÃÏ°è¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ëAFCÃË»ÒÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¹ñºÝÁª¼ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¶Ã¤¤È¶¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê©¡ØFoot365¡Ù¤À¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ÏPSG¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤À¤«¤é¤À¡£
ºòµ¨¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê·ë²Ì¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶Ã¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤â2026WÇÕ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ç5¥´¡¼¥ë6¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¼õ¾Þ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¸Ä¿Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏìÔÂô¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤â¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¾ï¤Ç¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾¡¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡×
ÇÉ¼ê¤Ê¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢CLÀ©ÇÆ¤Ï¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¸ùÀÓ¤À¡£¸Ä¿Í¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤â´Þ¤á¤ì¤Ð¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î¼õ¾Þ¤¬ÂÅÅö¤«¡£