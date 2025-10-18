²÷¿Ê·âÂ³¤¯U-20¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤ë¡È¥Ù¥ó¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡É÷¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡É¡¡Ê©2Éô¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ï¶á¤¤¤«
9·î27Æü¤è¤ê¥Á¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡£¤³¤¦¤·¤¿À¤ÂåÊÌ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏNEXT¥¹¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿U-20¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬19ºÐ¤ÎFW¥¸¥§¥·¥à¡¦¥ä¥·¥ó¤À¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤ÎUSL¥À¥ó¥±¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥ä¥·¥ó¤Ï¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î»Å³Ý¤±¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â6»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÏÂ¤À¤âÊ»¤»»ý¤ÄÁª¼ê¤À¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ç¤âº£µ¨7»î¹ç¤Ç1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£Âç²ñ¤Î³èÌö¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¾¡¤Ï20Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤À¡£¥â¥í¥Ã¥³¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò·âÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Þ¤Ç·âÇË¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤À¡£