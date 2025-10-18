¤Ê¤¼¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Çµ±¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡¡¼±¼Ô¤Ï¸ÅÁã¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤ò»ØÅ¦
19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡Ø¥Î¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ô¥£¥ë¥Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±Áª¼ê¤Ïº£Ç¯²Æ¤ËÂç·¿Êä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¤«¤é¤Ï¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬ÆüÁý¤·¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥ô¥£¥ë¥Ä¤Ë¤Ï³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÁê¼ê¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Àï½Ñ¤ÊÌÌ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Á´¤¯ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä»æ¡ØSport Bild¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡ÖÈà¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£ºÍÇ½Ë¤«¤ÊÁª¼ê¤À¤«¤éÀ®¸ù¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éº£°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥ô¥£¥ë¥Ä¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£