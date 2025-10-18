±óÆ£¹Ò¤Ï¥Þ¥óUÀï¤â·ç¾ì¤«¡¡¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔ°Â»ë¡ÖÈà¤ÎÌò³ä¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè8Àá¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÅÁÅý¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Î»Ñ¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Øsky sports¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¶âÍËÆü¤Î¸ø³«Îý½¬¤ÎÌÏÍÍ¤Ç¤Ï¡¢±óÆ£¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±óÆ£¤Ï2½µ´ÖÁ°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î¾·½¸¤â¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¾·½¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê±óÆ£¤ÎÉé½ý¤Ï½Å¤¤¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÇÉé½ý¤·¤¿DF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¡¢MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£¥Þ¥óUÀï¤Î½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£