¡ÚÎ¦¾å¡ÛËÌ¸ý¿º²Ö¤¬Ãæ¹âÀ¸¸þ¤±¤Î¤ä¤êÅê¤²¶µ¼¼³«ºÅ¡ÖÅê¤²¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡×»ØÆ³¤Ë¶ìÀï¡©
¡¡Î¦¾å½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¤ÎËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡áJAL¡Ë¤¬18Æü¡¢Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¤ÎÅù¡¹ÎÏÊä½õ¶¥µ»¾ì¤ÇÎ¦¾å¶µ¼¼¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ê¤ë¶µ¼¼¡¡Supported¡¡by¡¡JAL¡×¤ò³«¤¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È·Ð¸³¼Ô¤Î¹â¹»À¸¤½¤ì¤¾¤ì20¿Í¤º¤Ä¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò»È¤Ã¤¿½àÈ÷±¿Æ°¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÎÎý½¬¡¢¼ÂÀïÅª¤ÊÅê¤²Êý¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤êÅê¤²¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶µ¼¼¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢ËÌ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»ØÆ³¡£¡ÖJAL¤Ç¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡×¤È³«ºÅ¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê±¦Éª¤Î¡Ë¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤Æ¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÀèÀ¸Ìò¤òÌ³¤á¤¿´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤ÇÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£1»þ´Ö30Ê¬¤Ç20¿Í¤ò»ØÆ³¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿Í¿ô¤ò¹¶¤á¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»ä¤ÎÎÏÎÌ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î¿Í¿ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Ðíâ×Åª¤Ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤ËÂè2²ó¡¢Âè3²ó¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¼¡²ó°Ê¹ß¤Î³«ºÅ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¤ä¤êÅê¤²¤Î³Ú¤·¤µ¡×¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£Æü¤¬°ìÈÖÂç»ö¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ëº£¸å¤â¤º¤Ã¤È¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤ä¤êÅê¤²¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤¬É¬¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¹¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¼ïÌÜ¤ÎÉáµÚ¤ò´ê¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤ëÇ¯Âå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡ÖÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤Ê¤éµæ¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤óÎý½¬¤·¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¡£