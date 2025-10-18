¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î°Û¼¡¸µ¤Ê³èÌö¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿13¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÆÃ½¸µ»ö
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î17Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò4¾¡0ÇÔ¤È¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Åê¤²¤Æ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅêÂÇ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡£¤½¤Î13¤ÎÍýÍ³¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÂçÃ«¤Î³èÌö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬±¿¤À¡£Âè4Àï¤Û¤É¡¢¤½¤Îµ±¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎºÇ¹â·æºî¤À¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÎóµó¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿»Ë¾å½é¤ÎÅê¼ê
¡¡¡Ê2¡ËPS¤Î»î¹ç¤ÇÊ£¿ô¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤¿½é¤ÎÅê¼ê
¡¡¡Ê3¡Ë3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç10Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê¤ÏÂç¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é
¡¡¡Ê4¡Ë1»î¹ç¤Ç10Ã¥»°¿¶°Ê¾å¡¢Ê£¿ôËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢2ÅÙÌÜ¡£2ÅÙÃ£À®¤ÏÂçÃ«¤À¤±
¡¡¡Ê5¡Ë½é²ó¤Ë»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Î¤ÏPS»Ë¾å½é¡£Æ±¤¸²ó¤Ë3»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Î¤â½é
¡¡¡Ê6¡Ë3ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï116¡¦5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187¡¦4¥¥í¡Ë¡¢116¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó187¡¦0¥¥í¡Ë¡¢113¡¦6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó182¡¦8¥¥í¡Ë¡£1»î¹ç¤Ç116¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186¡¦6¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊ£¿ôÂÇ¤Ã¤¿½é¤ÎÁª¼ê
¡¡¤Ê¤É¤À¡£ÂçÃ«¤Î°Û¼¡¸µ¤Î³èÌö¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÊÆµå³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¡£