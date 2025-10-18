±Ñ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¥¹¥Ñ¥¤¡×¤Îµ¯ÁÊÅ±²ó¡¡À¯¸¢´ØÍ¿¤ÈÌîÅÞÄÉµÚ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ¹ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤È¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¿Í2¿Í¤Îµ¯ÁÊ¤¬9·î¤ËÆÍÇ¡¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼À¯¸¢¤Î²ðÆþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌîÅÞÊÝ¼éÅÞ¤¬ÄÉµÚ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢Â¦¤Ï¸¡»¡¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·Ãæ¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸µ±ÑµÄ²ñÄ´ºº°÷¡Ê30¡Ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¡Ê33¡Ë¡£Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·±Ñ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤äÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ24Ç¯4·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¡»¡¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡Ö±Ñ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤«¤é¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¸øÈ½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡£