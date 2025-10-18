¡Ú GACKT ¡Û¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤Þ¤ÇAI¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¡¡ ¡í¥¢¥Ê¥í¥°¡á¥ª¡¼¥ë¥É°·¤¤¡É ¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¤è¤Ê¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÇÇÐÍ¥¤ÎGACKT¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ØËÉ²»¼¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÍÌ¾¿Í¡Ù¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
GACKT¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ØËÉ²»¼¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¤ÊÍÌ¾¿Í¡Ù¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÏÃ¤À¡£¸Ä¿Í¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀßÈ÷¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤ÊËÉ²»¼¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¡¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¸½Âå¤Ë¡ÈËÉ²»¼¼¡É¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖPC¤È¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤À¤±¤Ç¡¡¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê²»¤¬ºî¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö·ë²Ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â»Å»ö¤Ï·ã¸º¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤Î20Ç¯¤Ç¾Ã¤¨¤¿¿¦¼ï¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡È¿Í¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»Å»ö¡É¤¹¤éAI¤ËÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤È¡¢»þÂå¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÃ²¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆGACKT¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤Þ¤ÇAI¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¡ÀµÄ¾¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖÊØÍø¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¤ò¸ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¡¥ª¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥×°·¤¤¤µ¤ì¤ë»þÂå¡£¼ä¤·¤¤¤è¤Ê¡£¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
