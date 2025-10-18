¡ÖÅØÎÏ¤¬¼Â¤ì¤Ð¡×¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¹ç³Êµ§´ê¡¡ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ
ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç18Æü¡¢¡Ö³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¹ç³Êµ§´ê¤Î¿À»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¸áÁ°¡¢ÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¤Ï¡¢400¿ÍÍ¾¤ê¤Î¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤ò´ê¤¤¡¢µ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿À»ö¤Ï¡Ö³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¤¬33ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÅö»þ¡¢ºÇÆñ´Ø¤Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡ÖÊ¸¾ÏÇî»Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤·¤¿¼õ¸³À¸¤Ë¤Ï¸ÂÄê¤Î¤ª»¥¤ä¤ª¼é¤ê¡¢³¨ÇÏ¤Ê¤É¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢²Û»Ò¥áー¥«ー¤«¤é¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥é¥à¥Í¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹â¹»À¸
¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
10·îËö¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÅÐÎµÌç¡×¤Î¸Î»ö¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¡ÖÈôÎ¶Å·¿À¤Í¤Ö¤¿¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£