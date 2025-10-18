²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¤¬·è¤Þ¤ë¡¡Ìîµå³¦¤Ç¤Ï¸Î¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ
¥×¥íÌîµåÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤¬º£Ç¯ÅÙ¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÊ¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¦Äç¼£²ñÄ¹¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î1977Ç¯¡¢À¤³¦µÏ¿¤È¤Ê¤ë756¹æ¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢½é¤Î¹ñÌ±±ÉÍÀ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò°úÂà¸å¤Ïµð¿Í¡¢¥Ûー¥¯¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ÆÂè1²ó¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå³¦¤«¤é¤ÎÊ¸²½·®¾Ï¤Î¼õ¾Ï¤Ï¡¢¤³¤È¤·Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
²¦²ñÄ¹¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¤¢¤¨¤¿¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£