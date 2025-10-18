Æü±Ê¤¦¤Á¤ïºî¤ê¤Ê¤É¡Ä»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»º¶È¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥× Ì£¤ÎÁÇÅì³¤»ö¶È½ê¤È»°½Å¸©¤¬´ë²è
¡¡»°½Å¸©¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»º¶È¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬18Æü¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡ÖÌ£¤ÎÁÇ¡×Åì³¤»ö¶È½ê¤È»°½Å¸©¤¬¡¢¸©Æâ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý»º¶È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È´ë²è¤·¡¢¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡ÖÆü±Ê¤¦¤Á¤ï¡×ºî¤ê¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯³ä¤¤¤¿ÃÝ¤Ë¤Î¤ê¤ò¤Ä¤±¹¥¤¤ÊÊÁ¤ÎÏÂ»æ¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö°ËÀª·¿»æ¡×¤Ç¥Ýー¥Á¤ËÌÏÍÍ¤òÀ÷¤á¤ëÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£