¥¥Î¥³ºÎ¤êÃæ¤ËµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ç³êÍî¤«¡¡Ä¹Ìî¸©Âç¼¯Â¼¤Î»³Ãæ¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀÃËÀ¡Ê83¡Ë¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡
18Æü¸áÁ°¡¢Ä¹Ìî¸©Âç¼¯Â¼¤Î»³Ãæ¤Ç¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¡Ê83¡Ë¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤ò³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤ÏÈÓÅÄ»ÔÃÝº´¤ÎÇÀ¶È¡¦À¾Ìî±ÑÍø¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È17ÆüÍ¼Êý¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤«¤é·Ù»¡¤ËÀ¾Ìî¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ«¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ê¤É¤¬18Æü¤ËÌó30¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸áÁ°9»þ¤´¤í¤ËÂç¼¯Â¼Âç²Ï¸¶ÃÏ¶è¤ÎÎÓÆ»¤Ç¼Ö¤òÈ¯¸«¡¢¤½¤Î¶á¤¯¤ÇÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÀ¾Ìî¤µ¤ó¤¬1¿Í¤Ç¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í³êÍî¤·¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£