MLB¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿1Ëç¤Î²èÁü¤¬ÏÃÂê¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡õº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¡É¤â¡©
MLB¸ø¼°SNS¤¬Åê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î²èÁü¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»þ´Ö18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç3Ï¢¾¡¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢3Åê¼ê¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ë¤È¡¢9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«¿È½é¤Î2Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤Ë¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢MLB¸ø¼°¤Ï¡ÖGrand openin',grand closin'¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ1Ëç¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÂçÃ«Áª¼ê¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Î¸å¤í»Ñ¤¬ÊÂ¤Ù¤Æ¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²èÁü¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖMLB¸ø¼°¤¬¤³¤ì½Ð¤·¤Æ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¤È¤â¤Ë´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£NPB¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï11ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï17ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬17ÈÖ¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬11ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥â¤¤¤è¤Í¡¢Æü¥Ï¥à»þÂå¤Î11¤ÎÂçÃ«¤È¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬·ë²ÌÅª¤ËµÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï°ì½ï¤Î¸©Ì±¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¶öÁ³¤Ë¤âÆüËÜ»þÂå¤ÈÇØÈÖ¹æ¤¬µÕ¤Ê¤Î¤è¤Í¡×¡Ö´ä¼ê¸©½Ð¿È¤Î¤³¤Î2¿Í¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö´ä¼ê¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦ÄÌÅÀ¤äÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£