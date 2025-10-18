¡ÚCSÍ½¹ðÀèÈ¯¡ÛÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º²¦¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂçÄÅÎ¼²ð¡¡2Ï¢¾¡¤â³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸ÅÎÓâÏßì
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-ÆüËÜ¥Ï¥à(19Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¹ç¤ï¤»¤Æ3¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤ÐÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨12»î¹ç¤Ç6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.92¤ÎÀ®ÀÓ¡£º£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢6²ó3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ1¡Ë¤Ç¾¡ÇÔ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢0¾¡3ÇÔ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é2Ï¢¾¡¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¤Ï¡¢º£µ¨7»î¹ç(¤¦¤Á5»î¹çÀèÈ¯)¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢2¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.62¤òµÏ¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï3»î¹ç(¤¦¤Á2»î¹çÀèÈ¯)¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£