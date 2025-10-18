¡ÚÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Û¥×¥ê¥×¥ê²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¤¬°¦Ìî¥æ¥¤òÂà¤±½éËÉ±Ò¡ÖÍèÇ¯¤ÎÎ¾¹ñ¡¢¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡Ä¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖAdditional¡¡Attack¡¡¡Ç25¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢¤Ï²¦¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¤¬°¦Ìî¥æ¥¤È¤ÎÇ®¡Á¤¤Àï¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£ÅÏÊÕ¤Ï11¡¦9¸å³Ú±à¤Ç¡È¥¸¡¦¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ë¡¡J¡ÝROD¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï9¡¦20ÂçÅÄ¶è¤Ç¿ð´õ¤òÇË¤Ã¤Æ²¦ºÂÃ¥´Ô¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬½éVÀï¡£°¦Ìî¤Ï¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÏÊÕ¤È¤ÏÆ±»þ´ü¤ËÎý½¬À¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸2018Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¡£¥×¥ê¥×¥ê²¦ºÂ¤Ë¤Ï2022Ç¯4¡¦9¸å³Ú±à¤ÇÅö»þ²¦¼Ô¤ÎÃæÅçæÆ»Ò¤ËÄ©¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢3Ç¯È¾¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¡¢·ã¤·¤¤¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¹çÀï¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¹¶ËÉ¤Ë¡£Àï¾ì¤¬¾ì³°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£ÅÏÊÕ¤Ï°¦Ìî¤òÊú¤¨¾å¤²¡¢Å´Ãì¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤Î³Ñ¤Ë¹ø¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥¨¥°¤¤¹¶¤á¡£¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ê¡¢°¦Ìî¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ò¸«Éñ¤¨¤Ð¡¢ÅÏÊÕ¤Ï³«²Ö¼°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ö¤ó²ó¤·¤¿¡£°¦Ìî¤Ï°¦¤È±ê¤Î¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹°¦¤È±ê¤Î¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¤ÇÄù¤á¾å¤²¤ë¤â·è¤á¤é¤ì¤º¡£ºÆ¤Ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¹çÀï¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¡£°¦Ìî¤Ï¥Ö¥ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¡¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹DDT¡¢¤µ¤é¤ËUBVÁÀ¤¤¤âÅÏÊÕ¤¬²óÈò¡£ÅÏÊÕ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥à¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¡¢Àû²ó¼°¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡È·ãÇ®¡É¤ÎÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¥æ¥¤µ¤ó¤È¤³¤ó¤À¤±¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÄË¡Á¤¤¡ª¡¡Èè¤ì¤¿¡¼¡ª¡¡¥æ¥¤µ¤ó¤âÈè¤ì¤¿¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥æ¥¤µ¤ó¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢Åìµþ½÷»Ò¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤À¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤ÏÆ±´ü¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ®½Å¤ÇÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥¤µ¤ó¤È¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢2²ó¤Ç¤â3²ó¤Ç¤â100²ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ä©Àï¤·¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¸å³Ú±à¡¢Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸å³Ú±àÂç²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Ë¤¢¤ëÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¡Ê2026Ç¯3·î29Æü¡Ë¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤Î¥Þ¥¤¥¯¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÅÏÊÕ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿°ìÃÊ¤È»ä¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤È°ì½ï¤Ë¤â¤Ã¤È¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤À¤±¤Ö¤Ä¤«¤ì¤ëÁê¼ê¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡£¥æ¥¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ç¥«¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤«¤éº£Ç¯Ãæ¡¢¸å³Ú±à¤¬Ëè·îÂ³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤È¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óËÉ±Ò¤·Â³¤±¤Æ¡¢Ëá¤¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÍèÇ¯¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¾¹ñ¡£¤½¤ÎÀè¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈËÉ±Ò¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¹´üÀ¯¸¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤ÎJ¡½ROD¤ÏÊÆ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢2022Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´ÊÆ¤Ë¹ì¤«¤»¤¿Ä¶¿·À±¡£¿ÈÄ¹178¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿Àï»Î¤Ç¡¢NJPW¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£OVW½÷»Ò²¦ºÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢ÅÏÊÕ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥à¥¥à¥¤À¤·¡¢¿ÈÄ¹¤â¹â¤½¤¦¤À¤·¡¢»ä¤Î¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤«¤é1¥«·î¤Ê¤¤¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡ËÉ±Ò¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÏÊÕ¡Ë¤ÈV2Àï¤Ë¸þ¤±¥®¥¢¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Áª¼ê¸¢30Ê¬1ËÜ
¡ã²¦¼Ô¡ä¡ûÅÏÊÕÌ¤»í¡Ê17Ê¬49ÉÃ¡¡ÂÎ¸Ç¤á¡Ë°¦Ìî¥æ¥¡ü¡ãÄ©Àï¼Ô¡ä
¡¡¢¨Àû²ó¼°¥Æ¥£¥¢¥É¥í¥Ã¥×¡£Âè16Âå²¦¼Ô¤¬½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£