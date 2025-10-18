ÎëÌÚ°É¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢À¨¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾Î»¿¤¹¤ë¿Íµ¤½÷Í¥
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°É¡Ê38¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢À¨¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬²ÆÈÁ¤ÎÍ§¿Í¤À¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤ÎÎëÌÚ°É¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¼èºà¡£²ÆÈÁ¤Ï°É¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿Ç¯Á°¤À¤í¤¦¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°û¤ß²°¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤Ë¡Ø¤¤¤Ä¤¾¤ä¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç½é¤á¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ï²ÆÈÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÆÈÁ¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢À¨¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¼Çµï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀÅª¤ÎÌò¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢Ë×¸ÄÀ¤ÎÌò¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌò¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÄáÉÓ¤â¡ÖÎëÌÚ°É¤Ï²¶¤ÏÀ¨¤¤Ìò¼Ô¤ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¡Ê²ÆÈÁ¤Ï¡Ë¤³¤ì¤«¤éÇ¯Îð½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢ÉáÄÌ¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬À¨¤¤¡£ËÍ¤â¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎëÌÚ°É¤¬ÂçÀä»¿¤¹¤ëÌò¼Ô¡×¤È²ÆÈÁ¤Î¤³¤È¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£