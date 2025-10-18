²¬¿µÇ·½õ¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡¡À¤³¦ÂÎÁà³«Ëë¤ØºÇ½ªÄ´À°
¡¡¡Ú¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¶¦Æ±¡ÛÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï19Æü¤Ë¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£18Æü¤Ï½éÆü¤ÎÃË»ÒÍ½Áª¤ËÎ×¤àÆüËÜÀª¤¬Îý½¬²ñ¾ì¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£¸Ä¿ÍÁí¹ç¤Ç½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥Ä´¤Ê¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¡ÖÀäÂÐÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤Þ¤¿²êÀ¸¤¨¤¿¡£Í½Áª¤«¤é½Ð¤·ÀÚ¤ë¡×¤ÈÂÐ¹³¿´¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÂ¼¹ÒÊ¿°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤¬·ü¤«¤ë¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤Éé¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¹½¤¨¤¿¡£
¡¡¼ïÌÜÊÌ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¶âÅÄ´õ°ì¡ÊÁê¹¥¥¯¡ËÀÐÂôÂçæÆ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë³Ñ³§Í§À²¡Ê½çÂç¡Ë¤Î½éÂåÉ½ÁÈ¤âµ»¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾²±¿Æ°¤Ç²áµî2ÅÙ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆî°ìµ±¡Ê¥¨¥à¥º¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¡Ë¤ÏµÙÍÜ¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£
¡¡¿ù¸¶°¦»Ò¡ÊTRyAS¡Ë¤éÆüËÜ½÷»Ò¤ÏÎý½¬¤»¤º¡¢20Æü¤ÎÍ½Áª¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£