ÊÆÏª¹ñ¶¤Ë¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¡½¥È¥é¥ó¥×¡×¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬Äó°Æ¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÏªÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖÏªÄ¾ÀÜÅê»ñ´ð¶â¡×¤Î¥¥ê¥ë¡¦¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥ÕÁíºÛ¤Ï£±£¶Æü¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¹ñ¶Àþ¤¬¤¢¤ë¥Ù¡¼¥ê¥ó¥°³¤¶®¤Ë¡¢Å´Æ»¡¦²ßÊªÍÑ¤Î¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¡½¥È¥é¥ó¥×¡×¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¸å¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Î¾¹ñ¤Î¡ÖÃÄ·ë¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥È¥ê¥¨¥Õ»á¤Ï¡¢ÏªºÇÅìÃ¼¤Î¥Á¥å¥³¥ÈÈ¾Åç¤ÈÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¤ò·ë¤ÖÁ´Ä¹Ìó£±£±£²¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¡¢¶¦Æ±»ñ¸»Ãµºº¤Ê¤É·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÏªÀ¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤òÂç·¿¤Î¶¦Æ±»ö¶È¤Ë´ØÍ¿¤µ¤»¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ò½ä¤Ã¤ÆÂÐÏª°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£±£·Æü¡¢¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼ÔÃÄ¤ËÌä¤ï¤ì¡ÖÌÌÇò¤¤¡£¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£