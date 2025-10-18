¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬Ìä¤¤¤«¤±¡¡µÄ°÷Äê¿ô¤ò¸º¤é¤¹orµÄ°÷¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤¹¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÎµÄÏÀ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷1¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó7000Ëü±ß¤¬ÀÇ¶â¤«¤éÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£713¿Íµï¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î10%¤ò¸º¤é¤¹¤È¡¢Ç¯´Ö50²¯±ß¤Îºï¸º¡£µÄ°÷Áí¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢µÄ°÷¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê?¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡ÖºÐÈñ¤ò10Ê¬¤Î1¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢µÄ°÷¿ô2ÇÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢Áí³Û¸º¤ë¤Ê¤é¡¢¿Í¿ôÁý¤ä¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£¹ñ²ñ¤ÎÁýÃÛÈñÍÑ¤¬°Â¤±¤ì¤Ð¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£