¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¿®»Ò¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¤ÅÛ¤«¤è¡ª¡×ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¤Ö¤Ã¹þ¤ß¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤Ë¡Ä¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤âÀä¶«¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª»³¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤¬£±£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÄ¶¸Ä¿ÍÅª¸«²ò£µ£°Ï¢È¯¡×¡£¥²¥¹¥È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¹âÅèÀ¯¹¨¤Ï¡Ö¤â¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡£¿·À½ÉÊ¤È¤«¤âÀäÂÐ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¦¿®»Ò¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¡Ä¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤È¤«¤Í¡£¿·ºî½Ð¤¿¤éÀäÂÐÇã¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅè¤â¿®»Ò¤Ë¡Ö¤½¤¦¡¢¤½¤¦¡ª¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¾Æ¤¤½¤Ð¿©¤ÙÈæ¤Ù¤È¤«¤Í¡£¡ÊÆüÀ¶¾Æ¤½¤Ð¡Ë£Õ¡¥£Æ¡¥£Ï¡¥ÂçÀ¹¤ê¤¬¤Í¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿¡£¿®»Ò¤Ï¡¢¹âÅè¤È¤Î¶¦´¶¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó£Í£Á£Ø¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¤ÅÛ¤«¤è¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¹âÅè¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ê¤è¡ª¤¢¤Þ¤ê¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤µ¤Ë¡£¸À¤¤Êý´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£