KISS¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó»àµî¡¡¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤¬»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
À¤³¦Åª¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢KISS¡Ê¥¥Ã¥¹¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡Ê73¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ì¡¼¥ê¡¼¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤Ï¡Ö1974Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÙ¤ÎÉô²°¤«¤éÃ¯¤«¤¬½Å¸ü¤Ç·ã¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤¢¡¢¤¢¤Î¿Í¤¬¥Ð¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡¡¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£