¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Î¹â¶âÍø¤ÎÄê´üÍÂ¶â¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ª¶â¤òÃù¤á¤¿¤¤¡¢²È·×¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿®ÍÑÁÈ¹ç¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤ä¼è°úÌÀºÙ¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼Î¤ÆÊý¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤Ä¤â¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾ì¹ç¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤ËÃí°Õ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Þ¤º¡¢¿®ÍÑÁÈ¹çÅù¤Î¾ì¹ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Îµï½»ÃÏ¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¾ò·ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤«¡©ÍÂÆþ´ü´Ö¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ºÇÄãÍÂÆþ³Û¡¢ºÇ¹âÍÂÆþ³Û¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¿½¤·¹þ¤ßÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö²áµî¤Ë¤½¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¼è°ú¤¬¤¢¤ë¤«¡×¡Ö¤½¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÇÄê´üÍÂ¶â¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö²áµî¤ËÄê´üÍÂ¶â¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¿½¤·¹þ¤ßÂÐ¾Ý³°¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤é¿½¤·¹þ¤ßÂÐ¾Ý¡×Åù¤Î¾ò·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢µï½»ÃÏ¤ä¶ÐÌ³ÃÏ¤¬¤½¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Î±Ä¶ÈÃÏ°è°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¼è°ú¤Î¤Ê¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ä¸òÄÌÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¼êÂ³¤¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¶âÍø°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÀè¤Î¶âÍø¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è°ú»þ¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¤¬¤¤¤¯¤é¤Ê¤Î¤«¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
