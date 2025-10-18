¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤ÎÁàºî¤â¡Ä²¬ºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¤ÇÂÎ¸³·¿¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È Ìó2500¿Í¤¬Ë¬¤ìAED¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É³Ø¤Ö
¡¡ÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÉÂ±¡¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î²¬ºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Ç18Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢¤ª¤è¤½2500¿Í¤Î»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²¬ºê»ÔÌ±ÉÂ±¡¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð·ìÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯ÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¼ê½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¼ê½Ñ»Ù±ç¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥À¥Ó¥ó¥Á¡×¤ÎÁàºîÂÎ¸³¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¬¥¢ー¥à¤ò±ó³ÖÁàºî¤·Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¬Êñµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÌô¤òÂÞ¤ËµÍ¤á¤ëºî¶È¤ÎÂÎ¸³¤ä¡¢AED¤Î»È¤¤Êý¤â³Ø¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î»Ð¡§
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¾®³Ø4Ç¯À¸¤ÎÄï¡§
¡Öº£¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×