CSÏ¢ÇÔ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ÄÅ¿¹Í¨µª¤¬19Æü¤«¤é1·³¹çÎ®¤Ø¡¡µÜºê¤«¤éµÞ¤¤ç¾·½¸¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄÅ¿¹Í¨µªÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢19Æü¤«¤é1·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£18Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÂè3Àï¤Ç¡¢Ãæ·Ñ¤®¤¬Ç´¤ì¤ºÅê¼ê¿Ø¤¬·×9¼ºÅÀ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µÞ¤¤ç¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éCSÁ°¤Ë1·³¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÅ¿¹¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤ä¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï·×4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î½ÐÎÏ¤äÊÑ²½µå¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÜºê¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤ËÄÅ¿¹¤Ï¡Ö¡Ê1·³¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤ë¤À¤±¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£