¡Öº²¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡×CS5ÀïÌÜÀèÈ¯¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢Ï¢ÇÔ¤Î¥Á¡¼¥àµß¤¨¤ë¤«¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸ÅÎÓâÏßì¤¬ÀèÈ¯
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤¬18Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÄÅ¤Ïº£µ¨12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤ÎÀ®ÀÓ¡£7·î¤ÎºÆ¾º³Ê°Ê¹ß¤Ï6¾¡1ÇÔ¤È½ªÈ×¤Ë³Ý¤±¤Æ¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÄÅ¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡¢
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤Ç²¦¼ê¤ò³Ý¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å2Ï¢ÇÔ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤ÎCS¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢1µå1µå¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢É¬¤ºÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶ì¶¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Åêµå¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¸ÅÎÓâÏßì¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£