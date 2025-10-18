¡Ö¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¡Ä¡× ³¨ËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤» NPOË¡¿Í¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô
ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô²ÖÀîËÌ¤Î¸øÌ±´Û¤Ç2025Ç¯10·î18Æü¡¢NPOË¡¿Í¡Ö³¨ËÜ²°¤À¤Ã¤³¡×¤Ë¤è¤ëÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¼çºÅ¤·¤¿NPOË¡¿Í¡Ö³¨ËÜ²°¤À¤Ã¤³¡×¤Ï¡¢¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÐ¸«¤ä²ÈÂ²¤¬´¶¤¸¤ë¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤ò»¥ËÚ»Ô¤äÀÐ¼í»Ô¤Î¸øÎ©¾®³Ø¹»200¹»°Ê¾å¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¤Î¾±»Ê¤¢¤¤¤«¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¯1²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¡¢¾ã³²¤Î¤Ê¤¤¿Í¤ß¤ó¤Ê¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î²ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±»Ê¤¢¤¤¤«¤µ¤ó¤Ï3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤Ç¤¹¡£
Ä¹ÃË¡¦È»¿Í¤¯¤ó¡Ê13¡Ë¤ÏÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤Ë¼ðáç¤¬¤Ç¤¤ë·ëÀáÀ¹Å²½¾É¤È¤¤¤¦ÆñÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢±¦È¾¿È¤¬Ëãáã¾õÂÖ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Æ¤ó¤«¤óÈ¯ºî¤¬µ¯¤¤ëÆñÉÂ¤â´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¤¤«¤µ¤ó¤ÏÈ»¿Í·¯¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È3Ç¯Á°¤«¤é³¨ËÜ¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢º£¤Ç¤Ï¾ã³²¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¤Ê¤É¤ò¿ôÂ¿¤¯À©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£