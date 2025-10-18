¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï¡Û¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÉLiKE LEGEND¡¢À¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¥é¥¥é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÂç´¿À¼
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡¢9·î¤è¤êÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·àÃæ¤Î¡È¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÉLiKE LEGEND¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¤ÎºÇ¿·ºî¡Ê25Ç¯1·î´°·ë¡Ë¡£º£Ç¯6·î¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹õÈ±¥á¥¬¥Í¤Î±¢¥¥ã½÷»Ò¡¢¼ãÇß¤µ¤Û»Ò¡ÊÈª²ê°é¡Ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLiKE LEGEND¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¶Í¥öÃ«¹ÄÂÀ¡ÊÂç¶¶ÏÂÌé¡¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤ÎÂ³¤¤òÉÁ¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢LiKE LEGEND¤Î¹õÈ±¥¯¡¼¥ë¥¬¥¤¡¦Í·ÇÏ³ðæÆ¡ÊÌÚÂ¼·Å¿Í¡¿FANTASTICS¡Ë¤È¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¡¦¼·À¥¤¨¤ß¤«¡ÊÌð¿áÆà»Ò¡Ë¤Î¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤ÎøÌÏÍÍ¤äLiKE LEGEND¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÍèÀ´À²¡Ê»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¿M!LK¡Ë¡¦¿ºÌ¾Í¥À¸¡ÊÂçµ×ÊÝÇÈÎ±¡¿DXTEEN¡Ë¡¦À®À¥°ìÀ¸¡ÊNAOYA¡¿MAZZEL¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿¡È¤¦¤Ö¥¥å¥ó¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿LiKE LEGEND¤Ï¡¢Âç¶¶¡¢ÌÚÂ¼¡¢»³Ãæ¡¢Âçµ×ÊÝ¡¢NAOYA¤Î5¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£»öÌ³½ê¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤â±Û¤¨¤¿·àÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼çÂê²Î¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈäÏª¡£NAOYA¤Ï¡ÖMAZZEL¤ÎNAOYA¤Ç¤¹¡ª¤Á¤å¤Ã¡Ê¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¡Ë¡×¤È¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈäÏª¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡ªÇÈÎ±¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤ë¡¼¡ª¡×¡Ê´ÑµÒ¡Ë¤È¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£»³Ãæ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥ª¥ì²¿ÅÀ¡©¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡Ö100¤Æ¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤ò´°¿ë¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Îµ¤Ê¬¤Ï²¿¤±¤¤¤Á¤ã¤ó¡©¥É¥¥¥ë¥ë¥ë¡ª10·Å¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤µ¤¯Îö¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Âç¶¶¤¬¡Ö¥×¥ê¥ó¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ¤ª¿¬¥×¥ê¥ó¥×¥ê¥ó¡ª¡×¤È¤ª¤·¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤·¡¢´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ØGirlsAward¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢º£²ó¤Ç28²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖDress Up My Style -Play the game of You-¡×¡£ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢XG¡¢ÇµÌÚºä46¡¢ME:I¤é¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£MC¤Ï»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¡¢¿¹¹áÀ¡¤¬Ì³¤á¤ë¡£
