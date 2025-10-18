¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¤ÎÈþ¿Í¥¿¥ì¥ó¥ÈºÊ¡¡Ãæ»³½¨À¬¤Î¸µÊõÄÍÈþ¿ÍºÊ¤È¸ÅÌ±²È»¨²ßÅ¹¤Ç2S¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¾ÉðÁ°´ÆÆÄ¤Î¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ê49¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾°æÈþ½ï¡Ê51¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ãæ»³½¨À¬¡Ê58¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤ÎÇò¾ë¤¢¤ä¤«¡Ê58¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡³ùÁÒ¤Ç»¨²ß¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±Ä¤à¾¾°æ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ß¤¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¸ÅÌ±²È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î±ïÂ¦¤Ë¹ø¤«¤±¤ë¼«¿È¤ÈËÜÌ¾¤ÏÃæ»³¤ß¤¤Ç¤¢¤ëÇò¾ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¼ê»Å»ö¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î»þ´Ö¡£¤ß¤¤µ¤ó¤Î¥µ¥ó¥É¥Ö¥é¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¡¢¤¤¤Ä¤«¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#ÎÉ¤»þ´Ö¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£