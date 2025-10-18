¡ÚË¶¶¶¥ÎØ¡¡G3¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¨»¿¡Û»û¾ÂÂóËà¡¡¡È¶ìÆù¤Îºö¡É¤¬µÈ¤È½Ð¤¿¡¡Æ±´üÂÐ·èÀ©¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø
¡¡Ë¶¶¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖÂè1²ó°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¶¨»¿¶¥ÎØ¡×¤Ï18Æü¤Î3ÆüÌÜ10¡Á12R¤Ç½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë·è¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡Àï10R¤Ï³Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÀèÆ¬¤ÇÁö¤Ã¤¿115´ü3¿Í¤Ë¤è¤ë¾å°ÌÆÈÀê¤Ë¡£ÏÆËÜÍ¦´õ¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÇ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀïË¡¤ò¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¾®¸¶¾æ°ìÏº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»û¾ÂÂóËà¡Ê26¡áÅìµþ¡Ë¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤òÆ§¤ó¤À¤±¤É¡¢ÏÆËÜ·¯¤¬Î®¤·¤¿¤Î¤Ç°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤è¤ë¶ìÆù¤Îºö¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾®¿¹µ®Âç¤È¤Î¶¥¤ê¤òÀ©¤·¤ÆÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£¥Ð¥Ã¥¯·þ¤ê¤òÏÆËÜ¤ËÆ§¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â4Ê¬¤Î3¼ÖÎØº¹¤Ç1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÏµÈÅÄÍ´õ¤ÎÈÖ¼ê²ó¤ê¡£¡ÖSµéÍ¥¾¡¤â¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤ÆÁö¤ë¡×¡£µçÃÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼«ÎÏÈ¯Æ°¤â¤¢¤ë¡£½éÍ¥¾¡¤Ê¤ë¤«¡£