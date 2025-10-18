ÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¡¼óÄ¹¤é³èÌö¿ä¿Ê¤ØµÄÏÀ
¡¡ÆüËÜ¤Î½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À¼óÄ¹¤é¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£³«²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î»³·Á¸©¤ÎµÈÂ¼Èþ±É»ÒÃÎ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷ÀÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìµ¤¤Ë³èÌö¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½÷À¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡¢·ò¹¯¤Ê¤É¡¢¸Þ¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£½÷À¤¬Êë¤é¤·¡¢Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä»¼è¸©¶×±ºÄ®¤ÎÊ¡ËÜ¤Þ¤ê»ÒÄ®Ä¹¤Ï¼«¼£²ñ±¿±Ä¤òÃ´¤¦½÷À³ä¹ç¤¬¹â¤¤¸½¾õ¤ò¼¨¤·¡Ö¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç´é¤¬¸«¤¨¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Î¾¾ÅèÏÂ»Ò»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£