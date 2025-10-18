Á´¹ñ¤Î½÷À­¼óÄ¹¤é¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤·¡¢³«²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë»³·Á¸©¤ÎµÈÂ¼Èþ±É»ÒÃÎ»ö¡á18Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è

¡¡ÆüËÜ¤Î½÷À­³èÌö¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î½÷À­¼óÄ¹¤é¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤¬18Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£³«²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Î»³·Á¸©¤ÎµÈÂ¼Èþ±É»ÒÃÎ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½÷À­ÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìµ¤¤Ë³èÌö¤¬¿Ê¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡½÷À­¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¡¢·ò¹¯¤Ê¤É¡¢¸Þ¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£½÷À­¤¬Êë¤é¤·¡¢Æ¯¤­Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä»¼è¸©¶×±ºÄ®¤ÎÊ¡ËÜ¤Þ¤ê»ÒÄ®Ä¹¤Ï¼«¼£²ñ±¿±Ä¤òÃ´¤¦½÷À­³ä¹ç¤¬¹â¤¤¸½¾õ¤ò¼¨¤·¡Ö¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ç´é¤¬¸«¤¨¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç¤­¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Î¾¾ÅèÏÂ»Ò»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÀ¼¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À­¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Ä»¼è¸©¶×±ºÄ®¤ÎÊ¡ËÜ¤Þ¤ê»ÒÄ®Ä¹¡Êº¸¡Ë¤È·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Î¾¾ÅèÏÂ»Ò»ÔÄ¹¡á18Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è