¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¡¢Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ê45¡Ë¤¬18Æü¡¢Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤Î¡È´é½Ð¤·¡É²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¤Ï18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÊ¤È»ä¤Ï·ëº§À¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¾Íè¤Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¡¢Âº½Å¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÊ¤Ï²ÈÂ²¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤°¦¾ð¤òÃí¤®¡¢»ä¼«¿È¤Î³èÆ°¤â»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï²Î¤¦°ÕÌ£¤ä¼«Ê¬¤Ë²Î¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¤´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤ÎÌµ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÉãÊì¤È¤·¤ÆÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2012Ç¯¤ËÃæ¹ñ·Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¿Í¤Î½÷À¤È·ëº§¡£2014Ç¯¤ËÁÐ»Ò¤ÎÃË½÷¡¢2017Ç¯¤ËÂè3»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë