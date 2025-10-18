¡Ú19Æü¤ÎÅ·µ¤¡Û18Æü¤è¤êµ¤²¹¤¬Äã¤¯Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ï23¡îÁ°¸å¡¡Ìë¤«¤é¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àËÌÆüËÜ¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÆ½Æ»¤ä»³´ÖÉô¤ÇÀã¤¬ÀÑ¤â¤ê»Ï¤á¤ë½ê¤â
´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÃëº¢¤«¤é±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¤ä¤ó¤À¤ê¤·¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤ÏÇöÆü¤¬¤µ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢Ìë¤«¤é¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆ½Æ»¤ä»³´ÖÉô¤Ç¤Ï¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤ê»Ï¤á¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤Îµ¤²¹¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï23¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢±«¤Î¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á´¹ñÅª¤Ë¡¢Ä«¤è¤ê¤âÌë¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Ä´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤¹¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡:12¡î¡¡¶üÏ©¡¡:15¡î
ÀÄ¿¹¡¡:15¡î¡¡À¹²¬¡¡:18¡î
ÀçÂæ¡¡:21¡î¡¡¿·³ã¡¡:19¡î
Ä¹Ìî¡¡:20¡î¡¡¶âÂô¡¡:21¡î
Ì¾¸Å²°:24¡î¡¡Åìµþ¡¡:23¡î
Âçºå¡¡:24¡î¡¡²¬»³¡¡:22¡î
¹Åç¡¡:24¡î¡¡¾¾¹¾¡¡:22¡î
¹âÃÎ¡¡:27¡î¡¡Ê¡²¬¡¡:25¡î
¼¯»ùÅç:30¡î¡¡ÆáÇÆ¡¡:32¡î
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¡¢½µ¤ÎÁ°È¾¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½µ¤Î¸åÈ¾¤Ï½©À²¤ì¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íè½µ¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¿Ê¤ß¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢½µÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤Ï½ë¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÐÍËÆü°Ê¹ß¤Ï½©¤é¤·¤¤ÍÛµ¤¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°°Àî¤Ê¤É¤«¤é½éÀã¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£