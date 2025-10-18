¡ÚDeNA¡Û¥Õ¥©¡¼¥É¤¬µ¢¹ñ¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇºÆ¹çÎ®¤â»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤Ç¤¤º¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï18Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ïºòµ¨¤Î²Æ¤ËDeNA¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£°ìÅÙÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢º£Ç¯7·î¤ËDeNA¤ÈºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢9°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.196¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê³èÌö¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ç¤â¡¢6²ó¤ËÂåÂÇ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¤ËÁË¤Þ¤ì¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¤âÇÔ¤ì¡¢DeNA¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ïµ¢¹ñ¤ËºÝ¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ä¤Èº£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËºÆ·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇºÆÅÙÌîµå¤¬¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆüËÜ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê°ìÆ±Ëè»î¹çÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎÏµÚ¤Ð¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤ê¡¢´¶¼Õ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£