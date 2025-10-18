¡Ú¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤
¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤¬¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÍ¥¾¡5²ó¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë3-2¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤òµó¤²¡¢14ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿10·î14Æü¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¡¢3ÆÀÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤òÄÏ¤ó¤À¸åÈ¾¤ÎÀï¤¤¤Ï¥Áー¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤¬¸åÈ¾Àï¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¹¶·âÅª¤ËÄ©¤ó¤À¤³¤È¤ÇÆ»¤òÂó¤¤¤¿¡£
Á°È¾¤Ï5-4-1¤Ç¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÉß¤¤¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹¶·â¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥Üー¥ë¤òÊÝ»ý¤µ¤ì¡¢Á°È¾26Ê¬¤ËDF¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¡Ê¥Ð¥¹¥³¡¦¥À¡¦¥¬¥Þ¡Ë¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏFW¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥¢ー¥»¥Ê¥ë¡Ë¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Æ2ÅÀ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¸åÈ¾¤ÏÁ°Àþ¤«¤éÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Üー¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¹¶¤á¤Ë½Ð¤ë·Á¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¡¢È¿·â¡£¸åÈ¾7Ê¬¡¢¤½¤Î·Á¤ÇMFÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Ë¥´ー¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£ー¥É¤òFW¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Îー¥ë¥È¡Ë¤¬Íî¤È¤·¤ÆMFÆ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¡¢Áê¼ê¤Ë³Í¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Æ²°Â¤ÈMF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬·ã¤·¤¯°µ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¡¦¥Ö¥ëー¥Î¡Ê¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¡Ë¤Ë¾åÅÄ¤¬´ó¤»¡¢²£¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤òÆîÌî¤¬Ã¥¤¤¡¢Â¨ºÂ¤Ë±¦Â¤ò¿¶¤ê¥´ー¥ëº¸¤Ø·è¤á¤¿¡£
ÆîÌî¤Ï¡¢¡ÖÁ°¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÁê¼ê¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ²°Â¤Ï¡ÖÁ°È¾¤Ï¾¯¤·°ú¤¤¤¿¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂÎÎÏ²¹Â¸¤Ç¤¤¿¡£¸åÈ¾¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÆþ¤ì¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ËÅì¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È
ÆüËÜ¤ÏÆîÌî¤Î¥´ー¥ë¤Ç1-2¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢Á°È¾¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤ËÂå¤¨¤ÆMF°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ïー¥Õ±¦¤ØÅêÆþ¤·¡¢Æ²°Â¤ò±¦¥¦¥£¥ó¥°¤Ë°Ý»ý¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç°ËÅì¤Ë¡ÖÎ§¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢¡Ö½ãÌé·¯¤òÁö¤é¤»¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î°Õ¿Þ¤ò¿ä»¡¡£¤½¤Î»×ÏÇ¤¬¤Ï¤Þ¤ë¡£
¸åÈ¾17Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ÇÆ²°Â¤¬Áê¼ê¤ÎÎ¢¤Ë½Ð¤·¤¿¥Üー¥ë¤Ë¡¢°ËÅì¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¼õ¤±¤ë¤È±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¡£
¥Îー¥Þー¥¯¤Ç¥Õ¥¡ー¥µ¥¤¥ÉÆþ¤Ã¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿°ì·â¤Ï¥¯¥ê¥¢¤ò»î¤ß¤¿DF¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥·¥ª¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´ー¥ë¡£ÆüËÜ¤¬2-2¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥é¥ó¥¹¤Ç2Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÍè¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÃæÂ¼¡£¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¤¤¤µå¤¬¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¸µÆ±Î½¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æ±ÅÀ¥´ー¥ë¤ò´î¤ó¤À¡£
°ËÅì¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÛµë¤Ï3ÅÀÌÜ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£GKÎëÌÚ¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¤ò¾åÅÄ¤¬Á°Àþ¤ÇÍî¤È¤·¤Æ°ËÅì¤ËÍÂ¤±¤Æ¥´ー¥ëÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¡¢°ËÅì¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤ÇÁÀ¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÁê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆCK¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎCK¤«¤é°ËÅì¤¬¥´ー¥ëÁ°¤Ø¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¾åÅÄ¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÁê¼êGK¤ò¶¯½±¤¹¤ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÆüËÜ¤Î3¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Úー¥¹¤äDF¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¸åÈ¾ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿FW¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢´Ú¹ñÀï¤Ç2ÆÀÅÀ¤º¤Äµó¤²¤¿FW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·ー¡Ë¤ÈFW¥í¥É¥ê¥´¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¡Ë¤é¤¬»Å³Ý¤±¤Æ²¡¤·¹þ¤à»þ´ÖÂÓ¤òºî¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬ÆüËÜ¤ÏDFÃ«¸ý¾´¸ç¡Ê¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂåÉ½Àï¤ËÌá¤ê¡¢±¦¤ÎDFÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Îー¥ë¥È¡Ë¡¢º¸¤ÎDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡Ê¥³¥Ú¥ó¥Ïー¥²¥ó¡Ë¤ÈºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤òÅýÎ¨¤·¡¢GKÎëÌÚ¤È¤È¤â¤ËÎäÀÅ¤Ê¼éÈ÷¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë2ÀïÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿DFÎëÌÚ¤ÈDFÅÏÊÕ¤ÏÁê¼ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤è¤ê¤â±Ô¤µ¤¬Áý¤·¡¢Ï¢Æ°À¤È°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¡£Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ÎÆ¯¤¤«¤±
¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÆ²°Â¤ÈÆîÌî¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤â¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Áー¥à¤ÏMF±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×ー¥ë¡Ë¤äDFÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢MF»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤¬¥±¥¬¤ÇÉÔ»²²Ã¡£
ÂåÉ½·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ²°Â¤Ï¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È´¶¤¸¤Æ¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤è¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á°È¾ºî¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡ÖÀ¹¤êÊÖ¤»¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆîÌî¤â¡Ö¤³¤Î¥²ー¥à¤Ï¤Þ¤À»à¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£
1ÅÀ³Í¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤À¾¡Éé¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ÈÁª¼êÁ´°÷¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¤Æ¸åÈ¾¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥·¥åー¥È¤ÏÁ°È¾¤Ï3ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾22Ê¬¤Ë¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¤Î»Å³Ý¤±¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÆîÌî¤¬¥Ë¥¢¤ÇÂª¤¨¤Æº¸¤ËÁ÷¤ê¡¢º¸¥Ý¥¹¥ÈÁ°¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¾åÅÄ¤¬º¸Â¤ÇÁÀ¤¦·èÄêµ¡¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¥·¥åー¥È9ËÜ¤Ç3ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¡£
3Ç¯Á°¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¹¶·âÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Æ²°Â¡¢¡ÖËÜÂç²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤ÆËÜÊª¡×
¤À¤¬¡¢Æ²°Â¤ÏÁ°È¾¤Î2¼ºÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÁ°È¾¤Ç¡Ë0-2¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÜÂç²ñ¤À¤È¥¥Ä¥¤¡£2¼ºÅÀÌÜ¤¬Í¾·×¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡£
»î¹çÁ°¤Ë2¼ºÅÀÌÜ¤ò³Í¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¥Áー¥à¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏÈ¿¾ÊÅÀ¤À¤·¡¢²ÝÂê¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
Ã«¸ý¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò½Ð¤»¤¿¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¼ê¤´¤¿¤¨¤ÏÄÏ¤á¤¿¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ä¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤äÃ¥¤Ã¤¿¸å¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Ê¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Î¾¡Íø¤Ï14ÀïÌÜ¤Ç½é¡£1989Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê0-1¡Ë¤«¤é²áµî13Àï¤Ç2Ê¬¤±11ÇÔ¤È¡¢Ìó»ÍÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬2005Ç¯6·î¡¢¥¸ー¥³´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ìー¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î2-2¤Î¥É¥íー¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¤Î3ÆÀÅÀ¤Ï²áµîºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤À¡£
Æ²°Â¤Ï¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÅÝ¤»¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢°ì¤ÄÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÂç²ñ¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤½ËÜÊª¡£¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌÚ¥Î¸¶¶çË¾
