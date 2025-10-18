¡Ú£Â£±¡Û¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀßµÞÌ³¡ª¡©¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Ë£¶£µ£²£¹¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸·ë¡Ä»î¹ç¤Ï£´µ¨Ï¢Â³¥Û¡¼¥à¹õÀ±È¯¿Ê
¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¥ê¡¼¥°Âè£´ÀáÂè£±Æü¡¡¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»£·£´¡½£¹£±£Æ£ÅÌ¾¸Å²°¡Ê£±£¸Æü¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¡Ë
¡¡£Â£±ÅìÃÏ¶è¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤¬À¾ÃÏ¶è¤Î£Æ£ÅÌ¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£·£´¡½£¹£±¤ÇÇÔÀï¡££²£°£²£²¡½£²£°£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£´µ¨Ï¢Â³¤Ç¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤Î¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½£Ó£ÇÉÙ±Ê·¼À¸¡Ê£²£´¡Ë¤Ï£±£´ÆÀÅÀ¡£½øÈ×¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¤ì¤º¡¢£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎ©¤Á¸«ÀÊ¤â´Þ¤á¤ÆÄ¶Ëþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë¤Ë£¶£µ£²£¹¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸·ë¡££²£³¡½£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥óÂè£´ÀáÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤ÎËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ëºÇÂ¿µÏ¿£¶£¶£´£¶¿Í¤ËÇ÷¤ë¡¢Æ±²ñ¾ìÎòÂå£²°Ì¤ÎÆ°°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥àºÇÂ¿¤Ï¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºòµ¨Âè£±£µÀá»°²ÏÀï¤Î£±£¹£´£¶£²¿Í¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢£Â¥ê¡¼¥°¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î£±»î¹çºÇÂ¿Æþ¾ì¼Ô¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±È¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃç²ð¥¢¥×¥ê±¿±Ä¡Ö¥¿¥¤¥ß¡¼¡×¡ÊËÜ¼Ò¡¦Åìµþ¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®ÀîÎæ»á¤¬º£Ç¯£¶·î¡¢¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡££±Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê·úÀß¤Î¹½ÁÛ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ê£ÒËÌ³¤Æ»ÉÄÊæ¹©¾ì¼þÊÕ¤Ê¤É¤¬¸õÊäÃÏ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£